Путин поддержал Додона
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не откажется от поддержки президента Молдавии Игоря Додона. Об этом сообщает телеканал «МИР».
«Безусловно, будем поддерживать и президента Додона», — сказал Путин.
По его словам, политический кризис в Молдавии не является «уникальным».
Он также добавил, что власть в Молдавии была узурпирована олигархами, которые «подмяли под себя» все госструктуры.
Ранее сообщалось, что Додон рассказал о сценариях развития событий в Молдавии.