Путин поддержал Додона

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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не откажется от поддержки президента Молдавии Игоря Додона. Об этом сообщает телеканал «МИР».

«Безусловно, будем поддерживать и президента Додона», — сказал Путин.

По его словам, политический кризис в Молдавии не является «уникальным».

Он также добавил, что власть в Молдавии была узурпирована олигархами, которые «подмяли под себя» все госструктуры.

Ранее сообщалось, что Додон рассказал о сценариях развития событий в Молдавии.