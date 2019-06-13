Путин назвал ШОС многоплановой организацией
Президент России Владимир Путин заявил, что ШОС стала достаточно серьезной и многоплановой организацией. Об этом сообщает телеканал «МИР».
«ШОС стала достаточно серьезной и многоплановой региональной организацией», — сказал Путин.
По его словам, 18 стран присоединились к ШОС в различном качестве.
Он также добавил, что организация решает вопросы, которые являются привлекательными для других стран региона.
Ранее сообщалось, что Путин обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином реализацию идеи большого евразийского партнерства с участием ШОС.