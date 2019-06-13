Сына Трампа допросили по «российскому делу»

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Сын президента США Дональд Трамп-младший ответил на вопросы спецкомитета по разведке сената конгресса США. Об этом сообщает The Washington Post.

«Мы смогли внести окончательную ясность», — сказал сын американского лидера Дональда Трампа.

По его словам, он дал показания комитету в ходе закрытого заседания.

Он также добавил, что законодатели вновь задавали ему вопросы по делу о «вмешательстве России» в американские выборы.

Трамп-младший подчеркнул, что не опасается обвинений в даче ложных показаний.

Ранее СМИ сообщили, что сына Трампа допросят в сенате США.