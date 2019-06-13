Путин высказался о новом правительстве Украины
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» рассказал, чего он ожидает от нового правительства Украины.
По его словам, он надеется на то, что новые власти Украины будут работать над восстановлением отношений с Россией.
Он также добавил, что рассчитывает на то, что в Киеве не будут прикрываться «русофобскими измышлениями».
Как отмечает РИА «Новости», Путин надеется на то, что власти Украины будут решать внутренние проблемы страны.
Ранее Путин заявил, что Россия восстановит отношения с Украиной.