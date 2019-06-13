Путин высказался о новом правительстве Украины

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Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» рассказал, чего он ожидает от нового правительства Украины.

По его словам, он надеется на то, что новые власти Украины будут работать над восстановлением отношений с Россией.

Он также добавил, что рассчитывает на то, что в Киеве не будут прикрываться «русофобскими измышлениями».

Как отмечает РИА «Новости», Путин надеется на то, что власти Украины будут решать внутренние проблемы страны.

Ранее Путин заявил, что Россия восстановит отношения с Украиной.