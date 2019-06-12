Макрон решил встретиться с Путиным

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Французский лидер Эммануэль Макрон анонсировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В ближайшие недели я снова проведу длинную, насыщенную беседу с Владимиром Путиным», — заявил Макрон.

По его словам, Европа должна вести диалог с Россией и восстановить динамику отношений.

Он также добавил, что пока нельзя говорить о реформе G8 из-за отсутствия прогресса по минским соглашениям.

Ранее сообщалось, что Макрон и Путин провели телефонный разговор.