Макрон решил встретиться с Путиным
Французский лидер Эммануэль Макрон анонсировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».
«В ближайшие недели я снова проведу длинную, насыщенную беседу с Владимиром Путиным», — заявил Макрон.
По его словам, Европа должна вести диалог с Россией и восстановить динамику отношений.
Он также добавил, что пока нельзя говорить о реформе G8 из-за отсутствия прогресса по минским соглашениям.
Ранее сообщалось, что Макрон и Путин провели телефонный разговор.