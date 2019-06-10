Путин призвал искать альтернативы усиливающейся конфронтации

Президент России Владимир Путин заявил, что мир подошел к опасной черте. Об этом сообщает РИА «Новости»ю

Как отмечается, такое заявление российский лидер сделал в послании международному научно-экспертному форуму «Примаковские чтения», которое было зачитано помощником Путина Юрием Ушаковым. Причем тема чтений касается возможных альтернатив сегодняшней мировой конфронтации.

По словам главы государства, сейчас международные отношения сильно лихорадит.

Он отметил, что необходимо искать альтернативы усиливающейся конфронтации, которая выражается в грубом продавливании рядом стран своих интересов, в том числе посредством санкций и торговых войн.

Путин заключил, что нужно сообща найти решения острых проблем, которым подвержен современный мир.

Ранее были названы дата и время «прямой линии» с Путиным.