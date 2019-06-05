Могерини дала Зеленскому обещание
Глава европейской дипломатии Федерика Могерини пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому выделить дополнительную помощь региону Азовского моря. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, ЕС готов оказать поддержку региону Азовского моря.
Она также добавила, что Евросоюз готовит дополнительные действия в отношении региона.
Могерини подчеркнула, что данные меры ожидаются летом текущего года.
Ранее сообщалось, что Зеленский назвал борьбу с Россией основным направлением своей работы.