Путин раскрыл детали встречи с Си Цзиньпином
Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином актуальные мировые проблемы. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, позиции Москвы и Пекина по ключевым мировым проблемам близки или совпадают.
Он также добавил, что переговоры с Си Цзиньпином были «откровенными и насыщенными».
Путин подчеркнул, что российско-китайское стратегическое партнерство вышло на «беспрецедентно высокий уровень».
Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин прилетел в Москву