Путин раскрыл детали встречи с Си Цзиньпином

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Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином актуальные мировые проблемы. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, позиции Москвы и Пекина по ключевым мировым проблемам близки или совпадают.

Он также добавил, что переговоры с Си Цзиньпином были «откровенными и насыщенными».

Путин подчеркнул, что российско-китайское стратегическое партнерство вышло на «беспрецедентно высокий уровень».

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин прилетел в Москву