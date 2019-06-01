Зеленский ввел своих помощников и представителей в структуру АП

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Администрации президента своих помощников и представителей, передает УНИАН.

Указ о назначениях Зеленский подписал 1 июня, он сразу вступил в силу.

До этого в структуре АП не было таких должностей как первый помощник, помощники, представители и представитель президента в парламенте.

При этом сохраняется наличие пресс-секретаря и советника.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уволит главу своей администрации Андрея Богдана, если конституционный суд признает его назначение незаконным.