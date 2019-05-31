ВЦИОМ: Путину доверяют 72% россиян

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), о доверии главе российского государства Владимиру Путину заявили 72,3% опрошенных.

Отмечается, что ВЦИОМ изменил метод опроса о доверии к политикам в России.

До этого использовалась методология опроса населения без указания имени политика. Теперь россиянам предлагалось ответить на закрытый вопрос: «Скажите, пожалуйста, вы доверяете или не доверяете …?».

По новым данным, на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 72,3% россиян.