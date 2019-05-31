Слова Зеленского о санкциях против РФ прокомментировали в Госдуме

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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отреагировал на заявление украинского лидера Владимира Зеленского, выступившего за сохранение санкций в отношении России. Об этом сообщает RT.

До этого Зеленский выразил надежду, что Евросоюз сохранит санкции против России «до возвращения украинских территорий».

По словам Новикова, пока Зеленский осторожничает в высказываниях, не особо обозначая свою точку зрения.

«Он сделал соответствующее заявление, чтобы понравиться определённым политическим кругам», — добавил при этом Новиков.

Он также отметил, что западные страны самостоятельно определятся относительно дальнейшей санкционной политики.

Политик заключил, что украинская тема для стран Запада и дальше будет всего лишь поводом для спекуляций и лжеаргументов.

Ранее в Киеве рассказали, при каком условии Зеленский начнет диалог с Россией.