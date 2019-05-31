Рейтинг Путина поднялся до 72% по новой методике ВЦИОМ

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), о доверии президенту России Владимиру Путину заявили 72,3% опрошенных.

Отмечается, что ВЦИОМ изменил методику опроса о доверии россиян к политикам.

Теперь респондентам предлагалось ответить на закрытый вопрос: «Скажите, пожалуйста, вы доверяете или не доверяете …?». До этого использовалась методология без указания имени политика.

По новым данным, на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 72,3% россиян.