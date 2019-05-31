Кремль оценил новую методику опроса ВЦИОМ

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал изменение методики оценки доверия к президенту Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает РИА «Новости».

По его словам, социология нередко ошибается, но профессионализм специалистов в этой сфере Кремль высоко ценит.

Он пояснил, что «разных рейтингов» нет.

«У президента один рейтинг, он формируется по результатам того, как люди оценивают работу президента», — заявил Песков.

Ранее ВЦИОМ изменил методику оценки доверия к президенту.