Президент Туркмении подвез Медведева на своей «Волге»

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов лично заехал в гостиницу за российским премьер-министром Дмитрием Медведевым на своей ГАЗ-21 «Волга», после чего они отправились на автопрогулку по Ашхабаду. Об этом сообщает ТАСС.

В агентстве добавили, что прогулка была «небольшой». После этого политики поехали в президентскую резиденцию, где состоялся рабочий завтрак.

В четверг, 30 мая, Медведев прибыл в Туркмению, где пройдет заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ).

В апреле Гурбангулы Бердымухамедов зачитал рэп про жеребенка.