Киев допустил разговор Путина и Зеленского

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Вадим Пристайко, замглавы администрации президента Украины Владимира Зеленского, допустил, что глава государства проведет телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, передает УНИАН.

Об этом Пристайко сообщил во время беседы с журналистами.

Он подчеркнул, что у администрации «много» планов относительно переговоров Зеленского с лидерами других государств. Пристайко подчеркнул, что это касается и телефонного разговора с Путиным.

Также Пристайко напомнил, что экс-президент Украины Петр Прошенко не общался с Путиным.

Замглавы администрации не привел сроков возможных телефонных переговоров Путина и Зеленского.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Зеленским.