Киев допустил разговор Путина и Зеленского
Вадим Пристайко, замглавы администрации президента Украины Владимира Зеленского, допустил, что глава государства проведет телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, передает УНИАН.
Об этом Пристайко сообщил во время беседы с журналистами.
Он подчеркнул, что у администрации «много» планов относительно переговоров Зеленского с лидерами других государств. Пристайко подчеркнул, что это касается и телефонного разговора с Путиным.
Также Пристайко напомнил, что экс-президент Украины Петр Прошенко не общался с Путиным.
Замглавы администрации не привел сроков возможных телефонных переговоров Путина и Зеленского.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Зеленским.