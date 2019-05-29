«Лжец»: экс-глава ФБР ответил Трампу на обвинения в измене в колонке для WP

Бывший глава ФБР Джеймс Коми в колонке для газеты The Wasington Post объяснил, почему его ведомство держало в секрете факт расследования предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с Россией, что впоследствии американскому лидеру повод для обвинений ФБР в коррумпированности и измене.

По его словам, ведомство начало расследование после того, как узнало о встречах бывшего главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта с «российским агентом» в Лондоне, чтобы проверить факты. Коми пояснил, что ФБР на тот момент не знало, был ли в этом состав преступления.

Экс-глава ФБР отметил, что многие пытаются игнорировать обвинения Трампа в адрес ФБР в измене и коррупции, в том числе он сам, однако этого, по его мнению, делать не стоит.

«В обычное время это нормально. Но не сейчас, когда президент — лжец, которому плевать, какой ущерб он нанесет жизненно важным учреждениям», — написал Коми.

Он призвал постоянно помнить о «лживых» высказываниях Трампа в адрес ФБР об измене, слежке за ним и коррумпированности ведомства.