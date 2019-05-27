Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока

Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, прокуратура провела проверку соблюдения Пушкаревым требований федерального законодательства при заключении контрактов по закупке стройматериалов для города и выявила нарушения. В частности, сговор с компаниями брата главы Владивостока. В результате сговора было заключено не менее 90 контрактов и получено по ним более 3,2 млрд рублей.

После этого прокуратура подготовила иск об обращении в доход государства имущества, полученного коррупционным путем.

Иск предъявляется к Пушкареву и еще восьми соответчикам.

Ранее сообщалось, что экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии.

1 июня 2016 года мэра Владивостока обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. По версии следствия, своими действиями он нанес ущерб городскому бюджету на сумму более 800 млн руб. В рамках уголовного дела также были арестованы родной брат Пушкарева и директор муниципального предприятия Андрей Лушников.

Следствие обвиняет Игоря Пушкарева в нарушении закона при организации дорожных работ во Владивостоке, большая часть которых выпала на подготовку к саммиту АТЭС 2012 года. Однако, как уточняет сам Игорь Пушкарев в обращении к президенту, он выполнял государственную задачу.