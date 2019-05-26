Партия Ле Пен лидирует на выборах в ЕП во Франции

Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» лидирует на выборах в Европарламент во Франции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные экзитполов Elabe.

Как отмечается, партия Ле Пен набрала 24,2% голосов, на втором месте расположилась президентская партия — «Вперед, республика», которая набрала 22,4%.

Уточняется, что на прошлых выборах в 2014 году первое место занял «Национальный фронт», набравший 24,85%.

Избирательный участки в стране закрылись в 20.00 (21.00 мск).

Ранее сообщалось, что Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Эммануэлю Макрону.