Букмекеры назвали преемника Мэй

Букмекеры Британии сказали, кто станет преемником британского премьера Терезы Мэй. Об этом сообщает РИА «Новости».

По прогнозам букмекеров, кресло премьер-министра в стране займет экс-глава МИДа страны Борис Джонсон.

Как отмечается, средний коэффициент на победу Джонсона составляет 6 к 4, то есть его шансы составляют около 40%.

Также следующий премьером Британии, вероятно, может стать экс-министр по Brexit Доминик Рааб (18%) или министр по делам окружающей среды Майкл Гоув (около 8%).

Ранее сообщалось, что Мэй со слезами на глазах объявила об отставке.