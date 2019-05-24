В Кремле раскрыли отношение к встречам в «нормандском формате»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не против саммита в «нормандском формате», сообщает РИА «Новости»

По его словам, при этом Москва не является сторонником встречи ради встречи.

Он отметил, что встреча в «нормандском формате» требует подготовки и завершения всех процессов команды на Украине.

Ранее Песков заявил, что главы России, Франции и Германии Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель не проводили переговоров по диалогу в нормандском формате «в конкретном плане».