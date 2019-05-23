О провокациях США против Венесуэлы рассказали в МИД
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США продолжают идти на открытые провокации против Венесуэлы. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Американские военные продолжают открытые провокации», — сказала Захарова.
По ее словам, США совершают данные действия, несмотря на призывы других стран против вооруженного вторжения в Венесуэлу.
Она также подчеркнула, что заявления о том, что Россия якобы несет ответственность за ситуацию в Венесуэле являются «абсурдными».
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал готовиться к отражению агрессии США.