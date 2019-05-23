О провокациях США против Венесуэлы рассказали в МИД

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США продолжают идти на открытые провокации против Венесуэлы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Американские военные продолжают открытые провокации», — сказала Захарова.

По ее словам, США совершают данные действия, несмотря на призывы других стран против вооруженного вторжения в Венесуэлу.

Она также подчеркнула, что заявления о том, что Россия якобы несет ответственность за ситуацию в Венесуэле являются «абсурдными».

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал готовиться к отражению агрессии США.