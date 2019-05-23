Путин заявил о непобедимости россиян
Российский лидер Владимир Путин назвал непобедимыми получивших государственную награду россиян и иностранцев. Об этом сообщает ТАСС.
Путин рассказал, что наградил представителей разных профессий. Но все они — одна команда.
«Все мы — одна большая непобедимая команда», — отметил Путин.
К тому же все награжденные иностранные представители украшают команду, добавил Путин.
Ранее сообщалось, что Путин наградил спикера Совфеда Валентину Матвиенко орденом Андрея Первозванного.