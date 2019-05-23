Путин заявил о непобедимости россиян

Российский лидер Владимир Путин назвал непобедимыми получивших государственную награду россиян и иностранцев. Об этом сообщает ТАСС.

Путин рассказал, что наградил представителей разных профессий. Но все они — одна команда.

«Все мы — одна большая непобедимая команда», — отметил Путин.

К тому же все награжденные иностранные представители украшают команду, добавил Путин.

Ранее сообщалось, что Путин наградил спикера Совфеда Валентину Матвиенко орденом Андрея Первозванного.