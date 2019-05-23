Вступил в силу указ Зеленского о роспуске Рады
Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским указ о роспуске Верховной рады вступил в силу, передает РИА «Новости».
Указ был опубликован в правительственной газете «Урядовый курьер».
Ранее Зеленский подписал указ о роспуске Рады, а также назначил дату досрочных выборов в парламент на 21 июля.
Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко объявил сбор подписей против роспуска Рады. В свою очередь бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Зеленский нарушил конституцию страны решением о роспуске Верховной рады.