Песков рассказал о планах Путина на отпуск
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин может провести отпуск. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам чиновника, глава государства каждый год посещает Туву, как правило, с главой минобороны Сергеем Шойгу. На ближайшие месяцы у лидера нет таких планов.
«С другой стороны, вы знаете, если появляется небольшое окошко в один-два дня у президента, он зачастую с учетом географии своих поездок и передвижений такие остановки на один-два дня делает», — сказал Песков.
Ранее глава Тувы рассказал о фирменном шашлыке Путина.