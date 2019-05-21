Песков рассказал о планах Путина на отпуск

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин может провести отпуск. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам чиновника, глава государства каждый год посещает Туву, как правило, с главой минобороны Сергеем Шойгу. На ближайшие месяцы у лидера нет таких планов.

«С другой стороны, вы знаете, если появляется небольшое окошко в один-два дня у президента, он зачастую с учетом географии своих поездок и передвижений такие остановки на один-два дня делает», — сказал Песков.

Ранее глава Тувы рассказал о фирменном шашлыке Путина.