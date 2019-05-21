США не инициировали встречу Путина и Трампа, заявили в Кремле

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу встречи Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на G20. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время нет ясности, будут ли лидеры вообще что-то обсуждать.

«…еще раз было выражено намерение публичное, но пока не было предпринято каких-либо конкретных действий по инициированию такой встречи», — сказал Песков.

Он допустил, что в случае проведения встречи главы государств могут обсудить вопросы европейской энергобезопасности.

Ранее Песков оценил желание Трампа поладить с Россией и ввести новые санкции.