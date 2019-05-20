Главы Харькова и Одессы объявили о создании партии юго-востока Украины

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Мэр Харькова Геннадий Кернес и глава Одессы Геннадий Труханов намерены создать новую политическую партию, которая, по их мнению, «вольет новую кровь» в Верховную раду Украины. Об этом Кернес написал в своем фейсбуке.

Глава города уточнил, что новая партия объединит людей, которые «работают для других людей, которые понимают проблемы других людей и знают, как их решить». При этом он подчеркнул, что он и Труханов останутся мэрами.

Издание LB.ua, ссылаясь на собственные источники, добавляет, что новая партия будет ориентирована на электорат юго-востока Украины.

Ранее лидер «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук объявил об участии в выборах в Раду.