Партия Тимошенко поддержала решение Зеленского о роспуске Рады

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Заместитель председателя фракции «Батькивщина» Сергей Соболев заявил, что его партия поддерживает намерение президента Украины Владимира Зеленского распустить Верховную Раду восьмого созыва. Об этом сообщает «Укринформ».

По его словам, фракция, лидером которой является экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, давно ожидала такого решения.

«Уже давно надо было распустить парламент, но многие делали все возможное, чтобы этого не произошло, хотя законных оснований не допустить роспуск парламента нет», — сказал Соболев.

Он добавил, что в настоящее время существуют все возможности, чтобы принять на Украине пропорциональное избирательное законодательство с открытыми списками.

Ранее сообщалось, что Зеленский объявил о роспуске Верховной рады сразу после принятия присяги во время инаугурации.

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