Киев потребовал от Египта объяснить задержание танкера с 17 украинцами

Начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что ведомство требует от властей Египта объяснить задержание танкера Sea Shark с 17 украинцами на борту, передает УНИАН.

По его словам, посольство Украины направило МИД Египта ноту с требованием разъяснить задержание украинцев.

Кроме того, ведомство потребовало разрешить посещение задержанного судна консульскими должностными лицами.

Кирилич подчеркнул, что дело украинских моряков находится на особом контроле Департамента консульской службы Украины.

Ранее была названа дата международного трибунала по делу украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.