В Кремле объяснили, кому выгодна встреча Трампа и Путина
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил в эфире национального ТВ, что встреча глав Кремля и Белого дома, Владимира Путина и Дональда Трампа, «выгодна всем». Слова Ушакова передает РИА «Новости».
Ушаков выразил мнение, что и США, и Россия являются «ведущими странами».
«Всем выгодно, чтобы президенты двух ведущих стран сели и спокойно поговорили», — отметил Ушаков.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что инициатива о проведении новой встречи Путина и Трампа должна исходить от Вашингтона.