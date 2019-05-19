В Кремле объяснили, кому выгодна встреча Трампа и Путина

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Помощник президента России Юрий Ушаков заявил в эфире национального ТВ, что встреча глав Кремля и Белого дома, Владимира Путина и Дональда Трампа, «выгодна всем». Слова Ушакова передает РИА «Новости».

Ушаков выразил мнение, что и США, и Россия являются «ведущими странами».

«Всем выгодно, чтобы президенты двух ведущих стран сели и спокойно поговорили», — отметил Ушаков.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что инициатива о проведении новой встречи Путина и Трампа должна исходить от Вашингтона.