Почему инициатива о саммите Путина и Трампа должна исходить от США, объяснил Песков

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что инициатива о проведении новой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна исходить от Вашингтона. Об этом он заявил в программе «Москва. Путин. Кремль» на канале «Россия 24».

Песков напомнил, что прошлая встреча двух лидеров в Аргентине была отменена менее чем за 24 часа, хотя ее условия уже были согласованы.

«В этой связи, конечно, инициатива о новой встрече должна происходить от американской стороны», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера выразил надежду на то, что встреча Путина и Трампа все же состоится.

Ранее в Кремле рассказали о желании Трампа встретиться с Путиным.