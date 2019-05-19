Почему инициатива о саммите Путина и Трампа должна исходить от США, объяснил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что инициатива о проведении новой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна исходить от Вашингтона. Об этом он заявил в программе «Москва. Путин. Кремль» на канале «Россия 24».
Песков напомнил, что прошлая встреча двух лидеров в Аргентине была отменена менее чем за 24 часа, хотя ее условия уже были согласованы.
«В этой связи, конечно, инициатива о новой встрече должна происходить от американской стороны», — сказал Песков.
Пресс-секретарь российского лидера выразил надежду на то, что встреча Путина и Трампа все же состоится.
Ранее в Кремле рассказали о желании Трампа встретиться с Путиным.