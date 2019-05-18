Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого Курта Волкера

<img src="//img.gazeta.ru/files3/503/12356503/RTX6SQV4-pic905-895x505-83476.jpg">

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера орденом князя Ярослава Мудрого V степени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

Отмечается, что Волкер был удостоен данной награды «за весомый личный вклад в поддержку и развитие демократии на Украине, восстановление государственного суверенитета и территориальной целостности украинского государства».

Агентство подчеркивает, что указ о награждении Волкера, датированный 18 мая, Порошенко принял за два дня до окончания срока действия его президентских полномочий.

Ранее сообщалось, что Порошенко уволил первого замглавы СБУ, который в марте 2017 года оказался в центре скандала о несоответствии задекларированного им имущества и доходов условиям реальной жизни.