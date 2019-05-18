Володин предрек Зеленскому получение «ушей осла» вместо Крыма
Председатель российской Госдумы Вячеслав Володин ответил на слова избранного президента Украины Владимира Зеленского о намерении вернуть Крым, процитировав президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, начиная свою работу в должности президента Украины с подобных заявлений, Зеленский рискует закончить свое правление «так же бесславно», как и действующий украинский глава Петр Порошенко.
«По вопросу же территориальных претензий к России лучше, чем наш президент Владимир Путин не скажешь — «от мертвого осла уши вы получите», а не Крым», — сказал Володин.
Кроме того, председатель Госдумы допустил, что заявление Зеленского связано с «начинающимся заболеванием деменцией», и напомнил о прошедшем в Крыму референдуме.
Ранее Зеленский заявил, что Крым вновь станет украинским.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.