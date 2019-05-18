Володин предрек Зеленскому получение «ушей осла» вместо Крыма

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Председатель российской Госдумы Вячеслав Володин ответил на слова избранного президента Украины Владимира Зеленского о намерении вернуть Крым, процитировав президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, начиная свою работу в должности президента Украины с подобных заявлений, Зеленский рискует закончить свое правление «так же бесславно», как и действующий украинский глава Петр Порошенко.

«По вопросу же территориальных претензий к России лучше, чем наш президент Владимир Путин не скажешь — «от мертвого осла уши вы получите», а не Крым», — сказал Володин.

Кроме того, председатель Госдумы допустил, что заявление Зеленского связано с «начинающимся заболеванием деменцией», и напомнил о прошедшем в Крыму референдуме.

Ранее Зеленский заявил, что Крым вновь станет украинским.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.