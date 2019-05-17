Порошенко успел договориться с ЕС о продлении санкций против России

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Константин Елисеев, замглавы администрации действующего президента Украины Петра Порошенко, заявил, что глава страны достиг с Брюсселем «принципиальной договоренности» о продлении санкций против России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данное заявление Елисеев сделал в эфире телеканала «Прямой».

«Благодаря визиту президента в Брюссель удалось достичь принципиальной договоренности, что санкции в июне будут продлены», — сказал Елисеев.

При этом он отметил, что само по себе продление европейских санкций против России «ничего не гарантирует».

Елисеев уточнил, что санкции будут продлены на полгода.

Ранее сообщалось, что Украина вводит специальный налог на российские товары.