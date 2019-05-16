Немецкий журналист объяснил слабость Германии перед Россией

Немецкая культура всегда питала слабость к России, пишет для The American Interest журналист, политический обозреватель Die Welt Ричард Херцингер.

В Германии ярых защитников России предостаточно: кто-то осуждает «демонизацию» России, другие обвиняют в «одержимости» во всех бедах винить только Россию, третьи призывают к более теплым связям с Кремлем, пишет автор. Пророссийские настроения в Германии заметны и по украинской тематике.

В современных традициях «политики потакания» России в Германии таких людей стали называть сочувствующими российскому президенту Владимиру Путину. В немецком языке появился соответствующий термин — Putinversteher.

К распространению пророссийских настроений в Германии отчасти причастны «серые» схемы, массовая «российская пропаганда» и дезинформация, поясняет Херцингер. Кроме того, такое отношение немцев вдохновляет «кремлевских апологетов» объяснять российский режим уникальностью русского народа, добавляет автор.

Начиная с XIX века, выдающиеся немецкие мыслители создали мифологический образ России, в котором присутствовали страх и восхищение. С одной стороны, Россия воспринималась как что-то жуткое и угрожающее, потому что такая большая страна считалась «нецивилизованной». С другой стороны, все это воспринималось как духовно-нравственная чистота русского народа.