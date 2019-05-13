В Кремле прояснили ситуацию по запросу США о встрече Путина и Трампа

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Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал информацию о том, что Вашингтон якобы запросил у Москвы встречу на высшем уровне. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Соединенные Штаты не направляли в Россию запрос, чтобы организовать встречу между лидерами двух стран — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите G20 в Японии.

«Нет, еще не было [запроса]», — отметил Ушаков.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что Трамп захотел встретиться с Путиным. Издание сослалось на источник, близкий к американскому Госдепу.