В Кремле прояснили ситуацию по запросу США о встрече Путина и Трампа
Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал информацию о том, что Вашингтон якобы запросил у Москвы встречу на высшем уровне. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Соединенные Штаты не направляли в Россию запрос, чтобы организовать встречу между лидерами двух стран — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите G20 в Японии.
«Нет, еще не было [запроса]», — отметил Ушаков.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что Трамп захотел встретиться с Путиным. Издание сослалось на источник, близкий к американскому Госдепу.