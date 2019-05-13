Путин прилетел в Казань

Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин прилетел в Казань, передает РИА «Новости».

В ходе визита он проведет серию совещаний по военной тематике и посетит авиационный завод имени Горбунова — филиал ПАО «Туполев».

Ожидается, что глава государства ознакомится с производством предприятия.