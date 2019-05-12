Объявленный «врагом Трампа» депутат Рады обнародует данные по «российскому делу»

Депутат Верховной Рады Украины Сергей Лещенко пообещал обнародовать материалы, связанные с «российским делом» и экс-главой предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полом Манафортом. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

По словам депутата, он намерено ввел адвоката Трампа Руди Джулиани в заблуждение, «наплел ему кучу фейков, которые тот озвучил в эфире Fox».

«Например, о том, что я «осужден за вмешательство в выборы в США», — уточнил Лещенко.

В понедельник, 13 апреля, после заседания окружного административного суда Киева депутат намерен предать огласке документы, которые, по его словам, Джулиани передал генпрокурор Украины Юрий Луценко, а также страницу из «черной бухгалтерии» Партии регионов, в которой фигурирует Манафорт.

Ранее сообщалось, что Джулиани назвал «врагом Трампа» депутата Рады Лещенко.