Волкер рассказал, как Путин «проверил на прочность» Зеленского
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил в интервью «Би-би-си», что раздачей паспортов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР российский президент Владимир Путин «проверил на прочность» избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Волкер скептически отнесся к версии о том, что раздачей российских паспортов Путин хотел «переманить» в Россию всех непримиримых противников Украины, а территории реинтегрировать.
«Не думаю, что это было первоначальным мотивом президента Путина. Скорее, было желание попробовать проверить на прочность президента Зеленского», — посчитал Волкер.
Также он усомнился, что все жители Донбасса уедут в Россию.
Ранее Волкер ответил на вопрос о связях Зеленского и олигарха Игоря Коломойского.