Волкер рассказал, как Путин «проверил на прочность» Зеленского

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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил в интервью «Би-би-си», что раздачей паспортов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР российский президент Владимир Путин «проверил на прочность» избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Волкер скептически отнесся к версии о том, что раздачей российских паспортов Путин хотел «переманить» в Россию всех непримиримых противников Украины, а территории реинтегрировать.

«Не думаю, что это было первоначальным мотивом президента Путина. Скорее, было желание попробовать проверить на прочность президента Зеленского», — посчитал Волкер.

Также он усомнился, что все жители Донбасса уедут в Россию.

Ранее Волкер ответил на вопрос о связях Зеленского и олигарха Игоря Коломойского.