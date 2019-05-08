Волкер назвал единственное препятствие для дружбы США и России

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Специальный представитель США на Украине Курт Волкер заявил в интервью «Би-би-си», что единственной проблемой для улучшения отношений Москвы и Вашингтона является сама Россия.

Такое мнение Волкер выразил, когда его спросили, будет ли президент США Дональд Трамп чаще контактировать со своим российским коллегой Владимиром Путиным на фоне итогов расследования дела о предполагаемом вмешательстве России в выборы в Соединенных Штатах.

«Единственное, что мешает президентам Трампу и Путину улучшать отношения между странами, — это сама Россия», — подчеркнул Волкер.

Он пояснил, что США считают, что российская сторона нарушает ДРСМД, незаконно воюет на Украине и в Сирии, причастна к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также предпочитает «кардинально противоположные подходы» в отношении КНДР.

«Многое из того, что делает Россия, вызывает серьезную обеспокоенность в США. Это данность», — отметил Волкер.

Официальная Москва неоднократно отрицала причастность к отравлению Скрипаля, участие в военных действиях на юго-востоке Украины, а также нарушение положений ДРСМД.

Ранее Волкер заявил, что инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского посетит американская делегация «высокого уровня».