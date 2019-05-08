WSJ написала о «российском сговоре» в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин во время недавнего телефонного звонка смогли достичь взаимопонимания по венесуэльскому вопросу, однако на самом деле их взгляды кардинально различаются, пишет в редакционной колонке The Wall Street Journal.

«У меня был очень позитивный разговор с Владимиром Путиным – возможно, около часа. Мы говорили о многих вещах. В том числе по теме Венесуэлы. Он не намерен вмешиваться в Венесуэлу, он только хочет, чтобы в Венесуэле произошло что-то позитивное. И я считают так же», — cказал Трамп после телефонного звонка Путину 3 мая.

Как отмечает WSJ, на деле все совсем иначе. Трамп вряд ли понимает, что Путин имел в виду, говоря о чем-либо «позитивном» для Венесуэлы. Кроме того, взгляды главы США противоположны тому, что об этом думает его администрация и американский обыватель.

Материал вышел под заголовком «Российский сговор в Венесуэле», что, по-видимому, отсылает к теме «российского вмешательства», которое доминирует в американской повестке. Тогда после личной встречи Трампа и Путина на саммите в Хельсинки в 2018 году президента США подобным образом обвиняли в том, что он склонен больше доверять российскому лидеру, нежели своим подчиненным.

С середины 2000-х годов Путин поставил в приоритет укрепление экономических, военных и дипломатических связей с Венесуэлой, пишет газета. Москва продала Каракасу оружие на $10 млрд. В декабре прошлого года Венесуэла и Россия повторно провели совместные военные учения.

В мае глава МИД России Сергей Лавров назвал Венесуэлу давним российским партнером и назвал события в Венесуэле «циничной кампанией» по свержению законно избранного правительства, напоминает газета. Очевидно, что идея Путина о «позитивном» развитии Венесуэлы не совпадает с идеей Трампа, заключает WSJ.