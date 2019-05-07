Журналист бельгийского портала EU Reporter Джеймс Уилсон объяснил, почему президенту России Владимиру Путину удается сохранить доверие и уважение народа в течение нескольких президентских сроков.

Уилсон выделил несколько факторов. Во-первых, президент России уделяет внимание критически важным и актуальным вопросам – развитию человеческого капитала и предпринимательства, обновлению инфраструктуры, а также созданию условий для всестороннего развития цифровой экономики. На достижение этих целей выделили более 380 миллиардов долларов, и некоторые из них уже достигнуты. Так, примерно через неделю после инаугурации Путина ввели в эксплуатацию мост через Керченский пролив. Это послужило толчком для обсуждения других крупных инфраструктурных проектов – например, в арктическом регионе.

Во-вторых, Уилсон отмечает экономические успехи политики Путина. Он напоминает, что удалось противостоять санкциям и уберечь рубль на фоне резкого падения других национальных валют в развивающихся странах.

«Проведенная бюджетная политика позволила Путину выполнить свои амбициозные планы в социальной сфере, несмотря на сильное внешнее давление. При этом он не прибегал к популизму, обеспечивая макроэкономическую стабильность и стабильный курс рубля», - цитирует автора РИА «Новости».

Кроме того, дружественные отношения с западными странами позволили Москве заручиться необходимой поддержкой для строительства «Северного потока – 2». По мнению журналиста, сам Запад понимает, что сотрудничество в этой сфере будет полезным для обеих сторон.

«Австрия подписывает еще один контракт с Газпромом до 2040 года. В свою очередь, Германия, несмотря на значительное давление со стороны США, продолжает поддерживать строительство «Северного потока – 2», рассматривая его как исключительно коммерческий, а не геополитический проект», - отмечает автор.

В-третьих, важным преимуществом политики Путина является обеспечение безопасности страны, считает Уилсон. Президент России неоднократно заявлял, что готов искать компромисс и вести равноправный и взаимовыгодный диалог, но никогда не пожертвует суверенитетом и национальными интересами. Так, Путин, руководствуясь логикой глобальной безопасности и стабильности, предложил Трампу возможные способы разрешения конфликта по вопросу ядерного разоружения. В ответ на это президент США решил не договариваться, а приостановить выполнение ДРСМД и отбросить систему международного ядреного контроля на 30 лет назад.

В заключение, президентские выборы на Украине показали настоящее отношение граждан соседней страны к Путину. Так, украинский лидер Петр Порошенко на протяжении всей своей предвыборной кампании обращался к украинскому народу с лозунгом «Я или Путин».

Но во втором туре выборов избиратели отдавали предпочтение Владимиру Зеленскому, который победил на президентских выборах с 73% голосов. Уилсон отметил, что пока еще рано делать далеко идущие выводы о результатах голосования, но уже сейчас ясно одно – антироссийская агитация Порошенко не достигла целей.

«Нравится вам это или нет, эра Путина наступает», - заключает Уилсон.