Россия вернула себе статус сверхдержавы, считают в Германии

Россия вновь стала сверхдержавой, пишет немецкий журналист Михаэль Штюрмер в газете Die Welt.

Автор подчеркивает, что российская сторона после всех «крушений» смогла вновь вернуть себе звание «сверхдержавы двух континентов». По его мнению, западные страны могли подружиться со страной после распада СССР, однако упустили эту возможность.

«Россия снова стала Россией, сверхдержавой двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки, оплотом православия, Третьим Римом», — пишет Штюрмер.

Особый акцент в статье делается на описание приема в Кремле, где российский лидер Владимир Путин словно «царь идет», а «время замирает». И все «действие происходит по протоколу царских времен».

Ранее Россию признали «энергетической сверхдержавой».