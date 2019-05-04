Возможна ли дружба России и США, рассказал Трамп

<img src="//img.gazeta.ru/files3/651/12316651/AP_19111571824046-pic905-895x505-56202.jpg">

Президент США Дональд Трамп прокомментировал нынешние отношения Вашингтона и Москвы и рассказал о дальнейших перспективах во взаимодействии стран, передает ТАСС.

Трамп отметил, что у США и России есть «огромный потенциал» для хороших отношений.

К такому выводу он пришел после разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

Он также призвал не верить публикациям «лживых СМИ» об отношениях между странами.

Ранее в конгрессе США заявили, что звонок Трампа Путину мог быть госизменой.