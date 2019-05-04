Возможна ли дружба России и США, рассказал Трамп
Президент США Дональд Трамп прокомментировал нынешние отношения Вашингтона и Москвы и рассказал о дальнейших перспективах во взаимодействии стран, передает ТАСС.
Трамп отметил, что у США и России есть «огромный потенциал» для хороших отношений.
К такому выводу он пришел после разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Он также призвал не верить публикациям «лживых СМИ» об отношениях между странами.
Ранее в конгрессе США заявили, что звонок Трампа Путину мог быть госизменой.