Что нужно новым властям Украины, рассказал Путин

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом рассказал, что новым властям Украины нужно предпринять реальные шаги по реализации минских договоренностей, передает РИА «Новости».

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В Кремле уточнили, что Путин и Трамп затронули ситуацию на Украине после прошедших выборов президента.

«Владимир Путин акцентировал, что новому киевскому руководству нужно предпринять реальные шаги по реализации Минских договоренностей, имеющих ключевое значение для разрешения внутриукраинского конфликта», — говорится в сообщении Кремля.

Ранее в Кремле сообщили, кто был инициатором разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.