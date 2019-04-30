Премьер-министр Японии объявил об отречении императора

<img src="//img.gazeta.ru/files3/163/10108163/AP_16214251823250-pic905-895x505-77866.jpg">

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито. Заявление зачитал генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга в прямом эфире канала NHK.

«Его Величество в соответствии с положениями специального закона сегодня слагает свои полномочия», — объявил Суга.

Он также выразил императору Акихито и императрице Митико благодарность от имени всего народа.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выразил признательность японскому императору Акихито за «внимание» к российско-японским отношениям.