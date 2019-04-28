Зеленский впервые обратился к Путину после победы

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский впервые после победы обратился к российскому лидеру Владимиру Путину. Свое мнение об отношениях стран он написал на фейсбуке.

Он заявил, что готов к переговорам с Москвой.

Он выразил надежду, что Россия подтвердит свою готовность к диалогу на ближайшей встрече в нормандском формате.

«С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России», — отметил Зеленский.

По его словам, конкретным шагом на пути к нормализации отношений между странами может стать обмен граждан по принципу «всех на всех».

Ранее в Кремле рассказали, как Путин будет работать с Зеленским.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Победителем второго тура выборов, который прошел 21 марта, стал Владимир Зеленский.