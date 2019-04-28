Зеленский впервые обратился к Путину после победы
Избранный президент Украины Владимир Зеленский впервые после победы обратился к российскому лидеру Владимиру Путину. Свое мнение об отношениях стран он написал на фейсбуке.
Он заявил, что готов к переговорам с Москвой.
Он выразил надежду, что Россия подтвердит свою готовность к диалогу на ближайшей встрече в нормандском формате.
«С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России», — отметил Зеленский.
По его словам, конкретным шагом на пути к нормализации отношений между странами может стать обмен граждан по принципу «всех на всех».
Ранее в Кремле рассказали, как Путин будет работать с Зеленским.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Победителем второго тура выборов, который прошел 21 марта, стал Владимир Зеленский.