Зеленский ответил на слова Путина о паспортах для украинцев

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Победитель украинских президентских выборов Владимир Зеленский в фейсбуке прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что жителям Украины могут упростить получение российского гражданства.

«Я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами», — написал Зеленский.

По его словам, на Украине кто-то может «соблазниться российским паспортом» в попытке скрыться от уголовных расследований.

Он также добавил, что Украина не откажется от своей миссии «служить примером демократии».

Зеленский подчеркнул, что может передать Путину перечень украинцев, которым в ближайшее время станет «очень некомфортно» на Украине.

Ранее Путин заявил, что в будущем украинцам могут упростить получение российского гражданства.