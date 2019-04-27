Зеленский ответил на слова Путина о паспортах для украинцев
Победитель украинских президентских выборов Владимир Зеленский в фейсбуке прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что жителям Украины могут упростить получение российского гражданства.
«Я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами», — написал Зеленский.
По его словам, на Украине кто-то может «соблазниться российским паспортом» в попытке скрыться от уголовных расследований.
Он также добавил, что Украина не откажется от своей миссии «служить примером демократии».
Зеленский подчеркнул, что может передать Путину перечень украинцев, которым в ближайшее время станет «очень некомфортно» на Украине.
Ранее Путин заявил, что в будущем украинцам могут упростить получение российского гражданства.