Путин назвал единственный способ закончить конфликт в Донбассе

Российский лидер Владимир Путин назвал возможный способ, который поможет закончить конфликт на юго-востоке Украины, передает РИА «Новости».

По словам президента России, конфликт на Донбассе может прекратиться только после выполнения минских соглашений. Однако Путин вспомнил слова победившего в украинских выборах Владимира Зеленского, который говорил, что не собирается устраивать амнистию и предоставлять этим территориям особый статус.

«Господин Зеленский заявил о том, что он не собирается подписывать декрет или указ, как он там, на Украине, называется, об амнистии — первое. И второе, не согласен предоставить этим территориям особый статус», — уточнил Путин.

Ранее сообщалось, что Путин не исключил встречи с Зеленским.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Победителем второго тура выборов, который прошел 21 марта, стал Владимир Зеленский.