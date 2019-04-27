Путин отказался признать Зеленского богом и предстать перед ним
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, что бы он сказал победившему на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому, когда «предстанет перед ним», передает Life.
«Вы знаете, Зеленский пока не возведен в ранг святых, он — не Господь Бог, я вряд ли должен перед ним представать», — сказал Путин.
Глава российского государства отметил, что не будет представать перед Зеленским «в каком бы то ни было качестве».
Ранее Путин не исключил возможной встречи с победителем украинских выборов Владимиром Зеленским. Российский лидер подчеркнул, что он бы подискутировал с Зеленским о том, как он собирается закончить конфликт на Донбассе без исполнения минских соглашений.