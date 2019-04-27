Путин и Си Цзиньпин «сверили часы» в Пекине

Российский лидер Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин встретились в Пекине, чтобы «сверить часы» по проектам торгово-экономического развития. Об этом рассказал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Кроме того, лидеры стран обсудили актуальные проблемы, а также обменялись мнениями по международной линии, в частности в вопросах Сирии, Венесуэлы и Ливии.

«Это была и Сирия, и Венесуэла, и Ливия, в целом отношение к попыткам третьих стран в нарушение всего и вся», — отметил Песков.

До этого помощник российского президента Юрий Ушаков заявлял, что Путин и Си Цзиньпин должны были обсудить реализацию на практике идеи большого евразийского партнерства с участием ЕврАзЭс, ШОС и АСЕАН

Ранее сообщалось, что Путин и Си Цзиньпин «сверят часы» в Пекине.